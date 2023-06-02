02.06.2023 22:00 Віталій Хінєвіч

Рецепт пончиків в глазурі

До солодких пончиків можна додати кульку морозива та улюблений напій, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

Для пончиків:

2 чайні ложки сухих дріжджів;

2/3 склянки незбираного молока кімнатної температури;

2 столові ложки меду;

3 склянки борошна;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки меленого кардамону (за бажанням);

4 великі яйця кімнатної температури;

4 столові ложки несоленого вершкового масла, м'якого, але ще холодного, нарізаного на шматочки по 1 см;

1 літр соняшникової олії.

Для глазурі:

3/4 склянки цукрової пудри;

2 столові ложки свіжого яблучного соку.

Крок 1

Для пончиків: змішайте разом дріжджі, молоко, мед та 1 склянку борошна у мисці стаціонарного міксера. Накрийте та залиште при кімнатній температурі на 20 хвилин.

Крок 2

Додайте борошно, що залишилося, потім сіль і кардамон, якщо використовуєте; збивайте на низькій швидкості, доки добре не змішається. Додайте по одному яйцю, збиваючи на середній швидкості до повного змішування.

Крок 3

Перейдіть на насадку-гак для тіста. Місіть на середній швидкості протягом 5 хвилин, зупиняючись, щоб очистити чашу за необхідності. Додайте масло кілька шматочків за раз, переконавшись, що воно добре перемішалося перед наступним додаванням.

Крок 4

Змастіть внутрішню частину великої миски невеликою кількістю соняшникової олії.

Крок 5

Перекладіть тісто в миску, перевернувши його так, щоб поверхня була покрита олією. Нещільно накрийте поліетиленовою плівкою і дайте піднятися за кімнатної температури протягом 2 годин або доки тісто не збільшиться вдвічі.

Крок 6

Обомніть та переверніть тісто в мисці. Накрийте поліетиленовою плівкою і дайте піднятися за кімнатної температури протягом 30 хвилин.

Крок 7

Тим часом приготуйте глазур: збийте разом сік та цукрову пудру у мисці середнього розміру до отримання однорідної маси. Накрийте та тримайте при кімнатній температурі.

Крок 8

Нагрійте олію у глибокій каструлі на середньому вогні. Злегка присипте робочу поверхню борошном. Застеліть деко кількома шарами паперових рушників, а зверху встановіть решітку для охолодження.

Крок 9

Розкотіть тісто до товщини 1 см. Використовуйте різак, щоб вирізати кола.

Крок 10

Працюючи партіями по 3 або 4 штуки за раз, обережно опустіть пончики у гарячу олію. Обсмажуйте до золотистого кольору близько хвилини, потім переверніть. Обсмажте до рівномірного золотистого кольору на всій поверхні. Використовуйте шумівку, щоб перекласти їх на решітку.

Крок 11

Одразу нанесіть на кожен пончик достатньо глазурі та одразу подавайте.



