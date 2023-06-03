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03.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+22°C (відчувається як +17°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +22°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +17°...+14°C (відчувається як +15°C). Вітер  північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні

Народні прикмети

Комахи гудуть — на хорошу погоду.
Зозулі кують — до потепління.
Наші пращури помітили, якщо цього дня йде дощ, осінь буде дощовою.
Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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