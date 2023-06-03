Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
У суботу, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні
Комахи гудуть — на хорошу погоду.
Зозулі кують — до потепління.
Наші пращури помітили, якщо цього дня йде дощ, осінь буде дощовою.
Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".
Зірки проти ризикованих експериментів. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою. Сьогодні це працює у всіх сферах життя.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
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