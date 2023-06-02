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02.06.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Куп'янського району

Увечері 2 червня окупанти обстріляли населені пункти Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 2 червня близько 18:45 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії. Загинули чоловік та жінка. Отримали поранення три мирних жительки та 3-річний хлопчик.
 
Також о 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік. 
 
Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 69-річна мешканка Харківської області працювала у молодіжному департаменті окупаційної адміністрації.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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