02.06.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили ймовірного збувача наркотиків

Вночі 1 червня, під час патрулювання Салтівського району міста, увагу патрульних привернув підозрілий чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Громадянин, помітивши екіпаж, змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору правоохоронців. Такі дії чоловіка здались поліцейським дивними, тож вони вирішили його перевірити.

Під час спілкування громадянин помітно нервував. Він зізнався патрульним, що має з собою заборонені обігом речовини. Чоловік дістав з взуття 12 згортків з кристалічною речовиною. Зі слів громадянина, ця речовина є наркотичною, яку він переносить для збуту через так звані "закладки".

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи встановлять слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські повідомили подробиці трагедії з підривом авто на Харківщині.



