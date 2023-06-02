02.06.2023 20:10 Віталій Хінєвіч

ХПІ запускає новий безкоштовний курс з альтернативної енергетики

Навчальний заклад запрошує на безкоштовний курс «Стала та відновлювальна енергетика. Основи». Учасниками можуть стати школярі, студенти, викладачі, а також усі, кого цікавить тема відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ "ХПІ".

Проєкт познайомить слухачів з наявними альтернативними джерелами видобутку енергії — зокрема, спектром технічних викликів, перспектив розвитку технологій у галузі альтернативної та відновлювальної енергетики. Курс стартує вже у червні 2023р. на популярній платформі Prometheus.

Він складатиметься з п’яти модулів, після завершення учасники отримають сертифікати. Спікери проєкту — вчені Харківського Політеху. Матеріал курсу розроблено експертами ХПІ та технічних університетів, дослідних лабораторій США та Канади.

Курс може бути корисним для студентів у галузі енергетичної інженерії та машинобудування або спеціальностей, дотичних до цього напряму, як профорієнтаційний матеріал для охочих вступити до магістратури, для викладачів ЗВО та установ професійно-технічної освіти, фахівців галузі для підвищення кваліфікації, а також школярів старших класів та їхніх батьків під час виборів майбутньої професії.

Формат курсу буде у вигляді відеолекцій.

У програмі будуть розглядатися такі теми: вступ до сталої та відновлювальної енергетики; передові технології та методи генерації енергії; геліо- та нанотехнології; інтеграція, акумуляція та розподіл енергетичних систем; безпекові та економічні аспекти розвитку відновлювальної енергетики. Після закінчення занять учасники матимуть змогу отримати сертифікати.

Реєстрація доступна за посиланням



