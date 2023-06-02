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02.06.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав удару керованими авіабомбами по Харківщині: є поранені та загиблі

Окупанти знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.
 
Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти 2 червня близько 17:05 вдарили ракетами по Чугуївському району.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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