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02.06.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Про стан та функціонування укриттів в Харкові розповіли в міськраді

У місті Харків налічується 2600 укриттів, з яких 2363 в житлових будинках, які у свою чергу підпорядковуються «Жилкомсервісу».

укриття
 
Про це, спілкуючись з журналістами, повідомив директор Департаменту міськради у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, у місті також є укриття, які розташовані у лікарнях, школах, на підприємствах. Також у режимі укриттів, під час повітряної тривоги, доступні станції метрополітену та безпечні зупинки громадського транспорту.
 
"Як стверджують у "Жилкомсервісі" всі укриття були оброблені від гризунів, комах", - зазначив Юрій Сидоренко.
 
Також під час на апаратної наради в ХОВА було прийнято рішення, що з вечора 2 червня розпочинаються перевірки всіх укриттів.
 
«У «Жилкомсерві» визначили відповідальних осіб за відкриті бомбосховища. Це або голова ділянки чи майстер ділянки… Метрополітен також працюватиме цілодобово у режимі укриття. Вночі під час повітряної тривоги чергові по станціях відчинятимуть двері, щоб люди там могли знайти прихисток»,- резюмував Юрій Сидоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за потреби харків'яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів.
 

Тэги:  харків, укриття
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