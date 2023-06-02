02.06.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Про стан та функціонування укриттів в Харкові розповіли в міськраді

У місті Харків налічується 2600 укриттів, з яких 2363 в житлових будинках, які у свою чергу підпорядковуються «Жилкомсервісу».

Про це, спілкуючись з журналістами, повідомив директор Департаменту міськради у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, передає РЕДПОСТ

За його словами, у місті також є укриття, які розташовані у лікарнях, школах, на підприємствах. Також у режимі укриттів, під час повітряної тривоги, доступні станції метрополітену та безпечні зупинки громадського транспорту.

"Як стверджують у "Жилкомсервісі" всі укриття були оброблені від гризунів, комах", - зазначив Юрій Сидоренко.

Також під час на апаратної наради в ХОВА було прийнято рішення, що з вечора 2 червня розпочинаються перевірки всіх укриттів.

«У «Жилкомсерві» визначили відповідальних осіб за відкриті бомбосховища. Це або голова ділянки чи майстер ділянки… Метрополітен також працюватиме цілодобово у режимі укриття. Вночі під час повітряної тривоги чергові по станціях відчинятимуть двері, щоб люди там могли знайти прихисток»,- резюмував Юрій Сидоренко.



