25.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч
Вакансії у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 25 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1390 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
1. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн
-
2. Ерготерапевт – 22 950 грн
-
3. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 18 290 грн
-
4. Зварник – 18 000 грн
-
5. Вчитель закладу загальної середньої освіти (англійської мови) – 15 000 грн
-
6. Водій автотранспортних засобів – 14 990 грн
-
7. Інженер – 12 770 грн
-
8. Машиніст крана автомобільного – 11 250 грн
-
9. Лікар ветеринарної медицини – 10 000 грн
-
10. Формувальник ковбасних виробів – 9 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття можливо звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0