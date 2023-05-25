25.05.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

На вершині Евересту замайорів прапор України

Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін, попри аномальний холод та велику кількість снігу, піднявся на Еверест і Прапор України замайорів на висоті 8848,86 метра.

Фото: Ярослава Гресь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook координаторки фандрейзингової платформи Ярослави Гресь.

За її словами, до останнього ніхто не знав, чи вдасться Валентину Сипавіну піднятися на вершину Евересту.

«Через аномальний холод та велику кількість снігу, це було найважче сходження на Еверест для чемпіона України з альпінізму Валентина Сипавіна. Але він це зробив. Український прапор замайорів на висоті 8848,86.

Це сходження ми присвятили усім українцям та донорам, партнерам та амбасадорам UNITED24. Ми вкотре хочемо показати, що немає нічого неможливого, для тих у кого є спільні мета та сила духу“.

Дякуємо Валентину та команді з 5 відважних альпіністів за цю вершину.

Кожному, хто йде до своєї вершини та усім, хто допомагає на шляху — присвячується»,-зазначила Ярослава Гресь.



