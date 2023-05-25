    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області продовжуються пошуки дворічної Віолетти Мужечук
25.05.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжуються пошуки дворічної Віолетти Мужечук

Понад 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
23 травня дитина на подвір’ї домоволодіння у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком без догляду дорослих та пішла у невідомому напрямку.
 
Її прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.
 
Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами:
 
102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що до пошуків зниклої дворічної дитини долучили водолазів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Надзвичайні події Пошуки дворічної Віолетти Мужечук на Харківщині: за інформацію обіцяють винагороду 25.05 Надзвичайні події На трасі «Харків-Київ» вибухнув бензовоз 24.05 Надзвичайні події Правоохоронці повідомили, як відбуваються пошуки зниклої на Харківщині дворічної дівчинки
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 