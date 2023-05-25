25.05.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжуються пошуки дворічної Віолетти Мужечук

Понад 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 травня дитина на подвір’ї домоволодіння у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком без догляду дорослих та пішла у невідомому напрямку.

Її прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.

Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами:

102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.



