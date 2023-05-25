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25.05.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

У зв'язку з ремонтними роботами у деяких селах Золочівської громади не буде газу

Для стабільного функціонування газорозподільної системи області в опалювальному сезоні, буде проведено ремонтні роботи.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Фахівці Дергачівського відділення АТ «Харківгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводах у двох селах Золочівської громади.
 
Запланований час проведення робіт з 8.00 год 29 травня по 17.00 год 31 травня 2023 року.
 
На час ремонту газогонів тимчасово призупиняється доставка газу у наступні населені пункти Золочівської громади:
 
  • село Феськи,
  • село Чепелі.
Після проведення ремонтних робіт відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи з 31 травня, з дотриманням діючих вимог безпеки при використанні газу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області невідомі пошкодили надземний газопровід.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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