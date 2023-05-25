25.05.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

У зв'язку з ремонтними роботами у деяких селах Золочівської громади не буде газу

Для стабільного функціонування газорозподільної системи області в опалювальному сезоні, буде проведено ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Фахівці Дергачівського відділення АТ «Харківгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводах у двох селах Золочівської громади.

Запланований час проведення робіт з 8.00 год 29 травня по 17.00 год 31 травня 2023 року.

На час ремонту газогонів тимчасово призупиняється доставка газу у наступні населені пункти Золочівської громади:

село Феськи,

село Чепелі.

Після проведення ремонтних робіт відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи з 31 травня, з дотриманням діючих вимог безпеки при використанні газу.



