    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пошуки дворічної Віолетти Мужечук на Харківщині: за інформацію обіцяють винагороду
25.05.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Пошуки дворічної Віолетти Мужечук на Харківщині: за інформацію обіцяють винагороду

Правоохоронці звертаються до людей, які могли бачити зниклу дівчинку або володіють інформацією щодо її зникнення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські звертаються до громадськості з проханням надати будь-яку відому інформацію про зниклу дворічну дівчинку Віолетту Мужечук. 
 
«Мужечук Віолетти Василівни, 02.10.2020 року народження, 23.05.2023 близько 18-30 пішла з дому в селі Скрипаї Чугуївського району Харківської області та на теперішній час місце її знаходження не відоме. 
 
Якщо Вам, щось відомо про місцеперебування малолітньої Мужечук В.В., або Ви починаючи з 23.05.2023 її бачили, просимо терміново проінформувати за телефонами: «102», (057)7308300,  
380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), 80505705489, 80987594825, або іншим зручним для Вас способом.  
 
Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню  місцеперебування малолітньої Мужечук В.В., гарантовані !!!!!!!»,- зазначили правоохоронці.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Надзвичайні події У Харківській області продовжуються пошуки дворічної Віолетти Мужечук 25.05 Надзвичайні події На трасі «Харків-Київ» вибухнув бензовоз 24.05 Надзвичайні події Правоохоронці повідомили, як відбуваються пошуки зниклої на Харківщині дворічної дівчинки
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 