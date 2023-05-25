25.05.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Пошуки дворічної Віолетти Мужечук на Харківщині: за інформацію обіцяють винагороду

Правоохоронці звертаються до людей, які могли бачити зниклу дівчинку або володіють інформацією щодо її зникнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські звертаються до громадськості з проханням надати будь-яку відому інформацію про зниклу дворічну дівчинку Віолетту Мужечук.

«Мужечук Віолетти Василівни, 02.10.2020 року народження, 23.05.2023 близько 18-30 пішла з дому в селі Скрипаї Чугуївського району Харківської області та на теперішній час місце її знаходження не відоме.

Якщо Вам, щось відомо про місцеперебування малолітньої Мужечук В.В., або Ви починаючи з 23.05.2023 її бачили, просимо терміново проінформувати за телефонами: «102», (057)7308300,

380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), 80505705489, 80987594825, або іншим зручним для Вас способом.

Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню місцеперебування малолітньої Мужечук В.В., гарантовані !!!!!!!»,- зазначили правоохоронці.



