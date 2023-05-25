25.05.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Як відбувається розмінування ліній електропередач у Харківській області

З початку деокупації громад розмінування потребувало 12 тисяч кілометрів ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол зауважив, що ситуація із забрудненням території Харківщини вибухонебезпечними предметами залишається складною.

«Дуже забруднений північний напрямок Харківської області, також Куп’янський та Ізюмський райони. Фактично щодня там травмуються люди. На даний час, від початку деокупації, вже травмувалася 181 людина, на жаль, 32 – загинуло. Зокрема, на мінах підірвалися 14 дітей, одна дитина загинула», – надав дані Іван Сокол.

Директор Департаменту зазначив, що в області складено план черговості розмінування та в кожній територіальній громаді визначені відповідальні особи, які мають приймати заявки на розмінування.

«Якщо жителі громади знайшли вибухонебезпечний предмет – слід телефонувати за номерами: «101», «102». Якщо потрібно перевірити свою ділянку або території комунальних чи державних установ, то потрібно надавати таку заявку до відповідальної особи в територіальній громаді», – розповів Іван Сокол.

Всі зібрані з громад заявки акумулює Департамент цивільного захисту ХОВА, він же обробляє заявки та встановлює черговість розмінування територій. Поки що сил урядових організацій, які займаються розмінуванням, вистачає на знешкодження вибухонебезпечних предметів на лініях електропередач.

З початку деокупації громад розмінування потребувало 12 тис. км ЛЕП, на даний час фактично розміновано 17 % від їх загальної кількості.

«Зараз фактично всі урядові організації займаються тим, що розміновують ЛЕП, аби дати можливість повернути світло в населені пункти. Це – першочергова задача, після її виконання буде прийматися рішення щодо розмінування ліній водо- газозабезпечення, інших об’єктів критичної інфраструктури», – розповів Іван Сокол.

Наразі урядові організації користуються допомогою 6 спецмашин. В окремих випадках їх залучення в десятки разів пришвидшує процес розмінування. Крім іноземних техзасобів на Харківщині обкатують вітчизняну машину. Зараз йдуть перемовини з міжнародними інвесторами щодо можливого фінансування виробництва таких технічних засобів розмінування.

Обстеження пляжів і водойм – це майбутня перспектива піротехніків, зазначив директор Департаменту. Наразі перевірено територію тільки одного Безлюдівського пляжу. Рішення щодо дозволу роботи пляжів приймаються у громадах на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.



