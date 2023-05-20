20.05.2023 19:09 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли 22 мирних селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
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На Слобожанському напрямку противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли 12 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.
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На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів Харківщини: Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове.
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