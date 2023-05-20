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20.05.2023  19:09   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 22 мирних селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли 22 мирних селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли 12 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів Харківщини: Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог посилив авіаудари по Харківщині.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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