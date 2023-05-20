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20.05.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконали низку робіт з благоустрою міста (фото)

Бригади комунального підприємства працювали на харківських проспектах, вулицях та прибудинкових територіях.

Виконали низку робіт з благоустрою міста харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП  «Харківблагоустрій», у Немишлянському районі 148 працівників КП  «Харківблагоустрій» провели низку робіт:
 
  • покосили траву на прибудинкових територіях на проспектах Льва Ландау та Героїв Харкова, Салтівському шосе,  вулицях Краснодарській, Амосова, Рибалка та Сонячній;
  • подрібнили гілля на пр. Льва Ландау;
  • пофарбували лавки біля житлових будинків на пр. Героїв Харкова і Салтівському шосе;
  • вивозли негабаритне сміття з прибудинкових територій на бул. Юр'єва  та вул. Ощєпкова.

Виконали низку робіт з благоустрою міста харківські комунальники

Виконали низку робіт з благоустрою міста харківські комунальники

Виконали низку робіт з благоустрою міста харківські комунальники

Виконали низку робіт з благоустрою міста харківські комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники навели лад на березі водосховища у Харкові.

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Источник:   Міськрада
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