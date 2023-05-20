Харківські комунальники виконали низку робіт з благоустрою міста (фото)

Бригади комунального підприємства працювали на харківських проспектах, вулицях та прибудинкових територіях.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники навели лад на березі водосховища у Харкові.
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На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки.
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