Загарбники тиждень сидять без води та вважають що борються з нацизмом (відео)
Про це йдеться у перехопленій воєнною розвідкою розмові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії Олександр Комарницький, розмовляє з дружиною та прволить виховну розмову з сином, який разом з друзями після уроків кричали «Хайль, Гітлер» й виходили з класу з піднятою рукою. Також він скаржиться на обшуки посилок на наявність алкоголю, який у разі знаходження виливають. Крім того, його підрозділ близько тижня не могли забезпечити питною водою:
«отец тут, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дарасами *бучими, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили» — пояснювальна бесіда окупанта синові;
«им (командуванню) пох*й. у нас воды нету уже неделю, бл*дь, им пох*й»;
«нах*я выливать то, бл*дь, это же тоже деньги, траты» — дружина окупанта жаліється на те, що в частинах при перевірці посилок виливають алкоголь;
військовослужбовець з дружиною висловлюють скептичні сподівання на майбутню відпустку.