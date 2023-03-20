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20.03.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Загарбники тиждень сидять без води та вважають що борються з нацизмом (відео)

Про це йдеться у перехопленій воєнною розвідкою розмові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії Олександр Комарницький, розмовляє з дружиною та прволить виховну розмову з сином, який разом з друзями після уроків кричали «Хайль, Гітлер» й виходили з класу з піднятою рукою. Також він скаржиться на обшуки посилок на наявність алкоголю, який у разі знаходження виливають. Крім того, його підрозділ близько тижня не могли забезпечити питною водою:
 
  • «отец тут, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дарасами *бучими, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили» — пояснювальна бесіда окупанта синові;
  • «им (командуванню) пох*й. у нас воды нету уже неделю, бл*дь, им пох*й»;
  • «нах*я выливать то, бл*дь, это же тоже деньги, траты» — дружина окупанта жаліється на те, що в частинах при перевірці посилок виливають алкоголь;
  • військовослужбовець з дружиною висловлюють скептичні сподівання на майбутню відпустку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про низький моральний стан загарбників, які не витримують обставин та стріляються.

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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