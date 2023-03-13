13.03.2023 19:08 Дмитро Колонєй

У Харкові ввосьме перезапустили систему опалення після обстрілів - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час зустрічі з журналістами.



У Харкові ввосьме перезапустили систему опалення після обстрілів - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиоаннмя на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов під часв бріфінгу поінформував, що «Харківські теплові мережі» ввосьме перезапустили систему опалення після обстрілів критичної інфраструктури міста.

«Це безпрецедентний випадок, якого ще не бачила Україна. Втім, завдяки спільній роботі енергетиків, комунальників, тепловиків, і світло, і вода, і тепло подаються практично в усі будинки Харкова. Хоча в компанії «Укренерго» повідомляють про певні труднощі, які ще можуть виникати у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, та ми намагатимемося й далі працювати так, щоб харківʼяни якнайменше відчули ці наслідки на собі», - зауважив мер.

Ігор Терехов наголосив, що під час останнього обстрілу серйозних руйнувань зазнала критична інфраструктура - трансформаторні станції та міська ТЕЦ.



