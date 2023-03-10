10.03.2023 17:31 Дмитро Колонєй
У Харкові відправили за грати рецидивіста
Засуджено зловмисника, який пограбував магазин у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, в жовтні 2022 року чоловік пограбував один з магазинів по Різдвяній вулиці у Харкові. Він розбив молотком два касові апарати та забрав звідти готівку. Злодюгу намагалася зупили співробітниця магазину, але він вдарив її, відштовхнув і втік.
Раніше чоловік вже мав проблеми із законом — він притягався до кримінальної відповідальності за розбій.
Обвинувальний вирок, який відправив зловмисника за грати на 8 років, виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк апеляційного оскарження.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські комунальники спіймали злодія, який вкрав генератор.
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