03.03.2023 19:30 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники спіймали злодія, який вкрав генератор

Про це поінформували працівники Служби безпеки режиму та зв'язку КП "Харківські теплові мережі"

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланям на КП "Харківські теплові мережі", працівники Служби безпеки режиму та зв'язку підприємства за трималита встановили особу злодія, який вкрав бензиновий генератор з території центрального теплового пункту на Північній Салтівці. Ним виявився 33-річний неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів уродженець Донецької області.

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Агрегат використовувався як джерело автономного електропостачання для пункту обігріву, який теплоенергетики облаштували на своєму об'єкті на випадок блекауту. Під час слідчих дій було встановлено, що підозрюваний одразу здав генератор вартістю майже 25 тис. грн в один із ломбардів Харкова. Зараз громадянин затриманий у рамках кримінального провадження за ч.4 ст.185 КК України. Судом Дніпровського району Дніпропетровської області йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою відшкодування збитків підприємству ведеться підготовка та подання цивільного позову у кримінальному провадженні.



