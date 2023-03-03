03.03.2023 18:56 Євген Клочко

Як всього за 5 хвилин відмити старий липкий жир із кухонних шафок

Кухонні шафки потрібно періодично протирати, адже вони швидко збирають жир та інші забруднення. Згодом поверхня покривається неприємною липкою плівкою та розводами. Мало того, що це неестетично, ще й дратує, адже забруднення також потрапляють на ручки гарнітурів.

Журналісти РЕДПОСТ поділяться з вами порадами, чим можна відмити старий липкий жир із кухонних шафок всього за 5 хвилин. Ці підручні засоби є майже у кожному будинку.

Спеціальна побутова хімія допоможе відмити старі забруднення

На допомогу прийдуть засоби з позначкою «Антижир». Але все частіше господарки відмовляються від подібної побутової хімії. Безумовно, вона ефективна і може відмити липкий жир із кухонних шафок та інших поверхонь лише за 5 хвилин. Але вона вкрай агресивна. До її складу входять речовини, які можуть спричиняти алергічні реакції. Та й запах часто дуже специфічний.

Рослинна олія та харчова сода відмиють жир за 5 хвилин

Як кажуть у народі, «клин клином вибивають». Так і тут: за допомогою олії можна прибрати старий липкий жир. Головне, дотримуватись інструкції:

змішати олію та соду, щоб вийшла густа кашка;

нанести отриману суміш на кухонні шафи;

зачекати 5 хвилин;

нанести на губку миючий засіб і промити поверхню шафок.

Далі слід протерти кухонний гарнітур чистою серветкою та перевірити, чи не залишилося розлводів.

Нашатирний спирт відмиває старий жир із кухонних шафок

Цей лайфхак допоможе позбутися липкої плівки за лічені хвилини. Для початку слід приготувати розчин: на літр води додайте 1 ст. л. нашатиря. Отриману рідину варто перелити в пульверизатор і розбризкати по липких поверхнях. Далі слід залишити кухонні шафки на 5 хвилин. Залишається протерти губкою поверхні. В кінці слід протерти шафки ганчіркою, змоченою в чистій воді, а потім пройтися поверхнею чистою серветкою.

Спирт чудово справляється з жировою плівкою всього за 5 хвилин

Губку можна змочити у медичному спирті чи звичайній горілці, а потім протерти кухонний гарнітур. Залишіть на 5 хвилин - цього часу вистачить, щоб спирт розщепив жир, навіть якщо він застарілий. Далі протріть сухою серветкою поверхню та оцініть результат.



