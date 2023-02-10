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10.02.2023  12:33   Рита Парфенова

Колаборанту-патрульному, який охороняв адмінбудівлю окупантів, винесли тюремний вирок

Чоловік, який працював «поліцейським» при окупантах в Ізюмі, відпочине за гратами.

Прокурори Харківської області домоглись покарання чоловіку, який працював поліцейським при окупантах в Ізюмі

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації міста Ізюм в середині червня 2022 року 33-річний місцевий мешканець почав співпрацювати з російськими військовими.

Чоловіка приняли на посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в створеному окупантами «Ізюмському районному управлінні поліції».

Обов’язками найманця була охороні будівлі псевдополіції з 17 години до 9 години за графіком доба через дві.

Прокурори Харківської області домоглись покарання чоловіку, який працював поліцейським при окупантах в Ізюмі

Наприкінці вересня минулого року правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі в порядку ст. 208 КПК України.

9 лютого 2023 року суддя Київського районного суду м. Харкова визнав підсудного винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Колаборанту призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на 12 років, з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інспекторку поліції робила кар‘єру при окупантах на Харківщині.
 
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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, харьков, агрессия россии
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