10.02.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Оновлені дані щодо затримки поїздів Укрзалізниці

Відхилення поїздів від графіка незначне. Більшість поїздів їдуть за графіком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Відстають зараз від графіка такі поїзди:

№15/16 Ясіня — Харків (+1 год 29 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+1 год 13 хв);

№749/750 Відень — Київ (+1 год 8 хв);

№749/750 Ужгород — Київ (+1 год 8 хв);

№13/14 Солотвино — Київ (+55 хв);

№749/750 Київ — Відень (+35 хв);

№711/712 Київ — Краматорськ (+45 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (+25 хв);

№91/92 Одеса — Харків (+17 хв);

№113/114 Львів — Харків (+15 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+12).

450 пасажирів поїзда №712 Київ — Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджено до спальних вагонів, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою. Наразі затримка поїзда становить 45 хв.

Через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.

«На вокзалах працюють пункти та фортеці незламності, ситуація контрольована, є резервне енергопостачання.Просимо уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях та стежити за офіційними повідомленнями.

Також нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та повітряних тривог, не встигли на свої рейси, ми з тими ж квитками посадимо на наступний рейс аналогічного напрямку»,- зазначили в Укрзалізниці.



