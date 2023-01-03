Ситуація з виїздом із України 3 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 3 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Крім цього зазначається, що за добу 2 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 62 тисячі осіб та 13 тисяч транспортних засобів.
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