    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 3 січня на західних пунктах пропуску
03.01.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 3 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 3 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Краківець» - 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацкая Республика:

  • «Малий Березний» - 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • «Тиса» -  20 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.

Крім цього зазначається, що за добу 2 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 62 тисячі осіб та 13 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 27 тисяч з них –  громадяни України.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяний вікенд.
 
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 2 січня на західних пунктах пропуску 31.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 31 грудня на західних пунктах пропуску 30.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 30 грудня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 