03.01.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 3 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 3 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» - 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацкая Республика:

«Малий Березний» - 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.

Крім цього зазначається, що за добу 2 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 62 тисячі осіб та 13 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 27 тисяч з них – громадяни України.