    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог перейшов до оборони та обстріляв 12 населених пунктів
28.12.2022  18:56   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог перейшов до оборони та обстріляв 12 населених пунктів

Оперативна інформація станом на вечір 28 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


На Харківщині ворог перейшов до оборони та обстріляв 12 населених пунктів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, протягом доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари,  а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
На напрямках Харківщини противник обороняється.
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На останньому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області
  • На Куп’янському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області.
 
Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог обстріляв деокуповані території Харківщини.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  сводка, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.12 Армія Ворог обстріляв деокуповані території Харківщини 26.12 Армія Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківщини 25.12 Армія Окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 