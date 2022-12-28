28.12.2022 18:56 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог перейшов до оборони та обстріляв 12 населених пунктів

Оперативна інформація станом на вечір 28 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



На Харківщині ворог перейшов до оборони та обстріляв 12 населених пунктів



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, протягом доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На напрямках Харківщини противник обороняється.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На останньому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.