21.12.2022 11:26 Рита Парфенова

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною. Наразі працюють усі види генерації.



На Харківщині аварійні відключення не передбачаються, але до Харківської області, як й до інших, доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

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Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.



«Укренерго», оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України.

Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.