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18.12.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківської області спільно з волонтерами пригостили громадян піцою

У Чугуєві гостям допомагали співробітники ювенальної превенції.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 18 грудня до Чугуєва завітав "піца-мобіль"  фонду "Мрія" та Siobhans Trust Ukraine. Благодійники готують піцу просто неба та роздають її охочим, таким чином виражаючи підтримку українцям. Їхнє гасло "Pizza Not War" вже знають мешканці багатьох громад України. 
 
У Чугуєві гостям допомагали співробітники ювенальної превенції. Поліцейські Олександр Чигринов та Світлана Жуга не лише охороняли громадський порядок, а й долучилися до роздачі страви. 
 
Поліція продовжує піклуватися про жителів регіону та підтримувати гарні ініціативи, які відволікають громадян від труднощів, посіяних війною.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, помощь
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