15.12.2022 13:33 Рита Парфенова

Наслідки чергових обстрілів Харківщини (фото)

Куп’янщина під постійним ворожим ударом — прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 14 грудня близько 23:45 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водопровід, гаражі та нежитлове приміщення.





Крім того, окупанти обстріляли с. Великі Хутори: пошкоджено дитячий садок. На території виявлено вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.





У с. Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 63-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проведено необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 по 15 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.