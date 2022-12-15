Наслідки чергових обстрілів Харківщини (фото)

Куп’янщина під постійним ворожим ударом — прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, 14 грудня близько 23:45 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водопровід, гаражі та нежитлове приміщення.
Крім того, окупанти обстріляли с. Великі Хутори: пошкоджено дитячий садок. На території виявлено вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.
У с. Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 63-річна жінка.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проведено необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 по 15 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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