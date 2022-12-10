10.12.2022 20:14 Дмитро Колонєй
Вороги обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 10 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.
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На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області;
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
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