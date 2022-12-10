    
Главная Новини Харкова Армія Вороги обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
10.12.2022  20:14   Дмитро Колонєй

Вороги обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 10 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області. 
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; 
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог на Харківщині намагається стримати дії ЗСУ.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Надзвичайні події Обстріли Куп’янщини: триває евакуація у Харків мешканців громади 10.12 Армія Загарбник розповів про значні втрати окупаційної армії та мобілізацію (фото) 10.12 Надзвичайні події Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 