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07.12.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Вдарив жінку ножем і намагався позбутися свідків: у Харкові 4 особи отримали ножові поранення

Між родичами стався конфлікт.

Напав з ножем
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що під час розпивання алкогольних напоїв, у 26-річного, неодноразово судимого харків'янина, виникла суперечка з тіткою щодо поділу спільного майна.
 
Під час сварки зловмисник завдав жінці кілька ножових поранень в область шиї. Щоб позбутися свідків злочину, чоловік почав завдавати ножових поранень іншим людям, які перебували в квартирі.
 
Постраждалих було доставлено до лікарні, їхній стан здоров'я стабільний.
 
Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 26-річний харків'янин, який місяць тому вийшов із місць позбавлення волі.
 
Нападника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушено кримінальну справу.
 
Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіло пенсіонера.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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