07.12.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
Вдарив жінку ножем і намагався позбутися свідків: у Харкові 4 особи отримали ножові поранення
Між родичами стався конфлікт.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що під час розпивання алкогольних напоїв, у 26-річного, неодноразово судимого харків'янина, виникла суперечка з тіткою щодо поділу спільного майна.
Під час сварки зловмисник завдав жінці кілька ножових поранень в область шиї. Щоб позбутися свідків злочину, чоловік почав завдавати ножових поранень іншим людям, які перебували в квартирі.
Постраждалих було доставлено до лікарні, їхній стан здоров'я стабільний.
Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 26-річний харків'янин, який місяць тому вийшов із місць позбавлення волі.
Нападника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушено кримінальну справу.
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