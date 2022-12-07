07.12.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли, як проходили пошуки зниклого 7-річного хлопчика

Тіло хлопчика знайшли водолази в озері у селі Крутоярівка Харківської області, неподалік місця проживання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що за попередніми даними, на тілі наявних ознак насильницької смерті не виявлено. Одразу після надходження повідомлення про зникнення дитини по тривозі був піднятий особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції, кінологічна служба.

Також до пошукових робіт залучені підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці. З першого дня в пошуку брали активну участь представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.

Поліцейські здійснювали подворові обходи, обстежували місцевість, водоймища, покинуті будівлі, лісосмуги, відпрацювали коло осіб, з якими спілкувався хлопчик.

Були виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції. Правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість в радіусі близько 20 км.

Нагадаємо, хлопчик 5 грудня 2022 року вийшов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району. До його розшуку було залучено більше 420 правоохоронців, підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці, представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.