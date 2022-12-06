    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти обороняються та обстрілюють населені пункти
06.12.2022  19:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти обороняються та обстрілюють населені пункти

Оперативна інформація станом на вечір 6 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  за добу ворог завдав 4 ракетних удари, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
  • На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області
  • На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог з танків, мінометів та артилерії обстріляв 16 населених пунктів Харківщини.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Армія У День Збройних Сил звільнені з полону десятки українців 06.12 Надзвичайні події Тіла загиблих ексгумували у Харківській області 06.12 Надзвичайні події У Харкові взято під варту охоронця «еліти» окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 