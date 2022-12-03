03.12.2022 09:35 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області стріляв зі зброї у своїх родичів

Правоохоронці отримали інформацію про подію в місті Красноград.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 2 грудня близько 10.00 поліцейські отримали інформацію про подію.

Поліцейські, що прибули за адресою, установили, що 71-річний чоловік вистрілив з мисливської зброї в своїх родичів. У результаті травми грудної клітини отримала 59-річна жінка, а 40-річний чоловік - поранення руки. Потерпілих доставили до місцевої лікарні.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.