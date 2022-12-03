    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харківській області стріляв зі зброї у своїх родичів
03.12.2022  09:35   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області стріляв зі зброї у своїх родичів

Правоохоронці отримали інформацію про подію в місті Красноград.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 2 грудня близько 10.00 поліцейські отримали інформацію про подію.
 
Поліцейські, що прибули за адресою, установили, що 71-річний чоловік вистрілив з мисливської зброї в своїх родичів. У результаті травми грудної клітини отримала 59-річна жінка, а 40-річний чоловік - поранення руки. Потерпілих доставили до місцевої лікарні.
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.12 Надзвичайні події У Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї 02.12 Надзвичайні події У Харківській області чоловік ледве не спалив односельців на очах у дітей 02.12 Надзвичайні події Під час окупації села чоловік побив свого знайомого
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 