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03.12.2022  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області від рук окупантів постраждав чоловік

Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що окупанти протягом доби наносили удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. 
 
У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава. 
 
Після півночі у м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих. 
 
У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.
 
Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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