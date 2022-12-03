03.12.2022 08:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області

За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липицької та Вовчанської громад в області.

Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30 та ліквідували його о 13:30.

А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 Га. Вогонь приборкали о 12:10.

Загалом, протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Крім цього зазначається, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, у Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї.