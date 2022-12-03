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03.12.2022  08:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області

За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липицької та Вовчанської громад в області.
 
Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30  та ліквідували його о 13:30.
 
А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 Га. Вогонь приборкали о 12:10.
 
Загалом, протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких: 
 
  • 23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інші виїзди.
Крім цього зазначається, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.
 
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.
 
Нагадаємо, у Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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