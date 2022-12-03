03.12.2022 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї

Громадянку знайшли у власній квартирі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 28 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків Салтівського району у власній квартирі виявили 56-річну громадянку з чисельними ножовими пораненнями в області шиї. Прибувши на виклик, медики констатували смерть потерпілої.

Як з'ясували правоохоронці, разом з жінкою у квартирі проживав її родич, який на момент огляду місця події був відсутній.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, внаслідок яких було затримано 56-річного харків'янина.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.