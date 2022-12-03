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03.12.2022  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї

Громадянку знайшли у власній квартирі.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 28 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків Салтівського району у власній квартирі виявили 56-річну громадянку з чисельними ножовими пораненнями в області шиї. Прибувши на виклик, медики констатували смерть потерпілої.
 
Як з'ясували правоохоронці, разом з жінкою у квартирі проживав її родич, який на момент огляду місця події був відсутній.
 
Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, внаслідок яких було затримано 56-річного харків'янина.
 
Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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