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02.12.2022  13:57   

Списки колаборантів та зрадників одного з районів Харківщині знайшли у кинутій схованці окупантів

У Куп’янському районі правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів

Як повідомляє РЕДПОСТ, важливі документи, які окупанти не встигли знищити під час відступу, знайшли у приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську.

Там російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини. 

Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів

Серед вилученого: 

  • документи та особові справи псевдополіцейських;
  • характеристики;
  • трудові договори; 
  • пояснення про відомих «правоохоронцям» учасників АТО/ООС;
  • пояснення, що «поліцейські» не були учасниками АТО/ООС;
  • табелі обліку робочого часу;
  • копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;
  • фотографії для особових справ;
  • анкети;
  • накази про призначення на посаду тощо.

Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів

Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності. 

Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.

Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів Новини Харкова: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників та колаборантів

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже повідомлено про підозру 42 особам за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України), 3 — за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України). 

До суду направлено 6 обвинувальних актів за ч. 2 ст. 111 КК України.

Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».

Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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