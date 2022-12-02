02.12.2022 13:57

Списки колаборантів та зрадників одного з районів Харківщині знайшли у кинутій схованці окупантів

У Куп’янському районі правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, важливі документи, які окупанти не встигли знищити під час відступу, знайшли у приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську.



Там російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.





Серед вилученого:

документи та особові справи псевдополіцейських;

характеристики;

трудові договори;

пояснення про відомих «правоохоронцям» учасників АТО/ООС;

пояснення, що «поліцейські» не були учасниками АТО/ООС;

табелі обліку робочого часу;

копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;

фотографії для особових справ;

анкети;

накази про призначення на посаду тощо.

Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності.



Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.





Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже повідомлено про підозру 42 особам за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України), 3 — за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).



До суду направлено 6 обвинувальних актів за ч. 2 ст. 111 КК України.

Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».