Списки колаборантів та зрадників одного з районів Харківщині знайшли у кинутій схованці окупантів

У Куп’янському районі правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, важливі документи, які окупанти не встигли знищити під час відступу, знайшли у приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську.
Там російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.
Серед вилученого:
Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності.
Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.
Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже повідомлено про підозру 42 особам за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України), 3 — за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).
До суду направлено 6 обвинувальних актів за ч. 2 ст. 111 КК України.
Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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