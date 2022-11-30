30.11.2022 16:45 Дмитро Колонєй
Судитимуть чоловіка, який разом з окупантами обшукував колег під Харковом
Під Харковом прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокупатуру, колишній оперуповноважений Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно співпрацював з російськими загарбниками. У травні він разом з російськими військовими провів «обшук» у квартирі свого колеги — шукав табельну вогнепальну зброю. Крім того, зрадник закликав своїх знайомих працювати на окупаційну владу, аргументуючи «хорошей зарплатой от РФ».
Згодом він обійняв посаду «исполняющего обязанности старшого оперуполномоченного отдела уголовного розыска» так званого «УВД ВГА Харьковской области».
Експравоохоронця судитимуть заочно в Ленінському районному суді м. Харкова.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0