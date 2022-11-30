30.11.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники з початку року в Салтівському районі усунули 356 пошкоджень на водоводах

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району КП «Харківводоканал» з початку року переклали 1180 м зовнішніх мереж та усунули 356 пошкоджень на водоводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомив сьогодні, 30 листопада, начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, також у поточному році ремонтники упорядкували 223 оглядові колодязі та капітально відремонтували 91 водорозбірну колонку.

«На особливому контролі відновлювальні роботи на ділянках водоводів, зруйнованих обстрілами, а в нашому районі відмічено вісім прильотів безпосередньо у мережі. П'ять із них ми вже відреставрували, решту плануємо найближчим часом. Салтівський район – один із найбільш постраждалих від ворожої агресії, вибухи були і на водопровідних об'єктах. Тому роботи багато, працюємо без вихідних, щоб якнайшвидше повернути в цей район воду та створити комфортні умови для проживання харків'янам. Зокрема, вчора закінчили перекладку 30 м дільниці трубопроводу на вул. Валентинівській, де також замінили запірну арматуру, наразі заквершуємо благоустрій місця розриття. Значну увагу приділяємо пожежним гідрантам – перевіряємо, ремонтуємо та міняємо, за потребою», - зазначив В'ячеслав Глущенко.

За його словами, на даний момент у майстрів бригади додалося завдання ефективно відновлювати подачу води після масованих обстрілів по критичній інфраструктури та подальших перебоїв з електропостачанням.

«Військові дії не припинилися, а лише змінили форму, та, як і раніше, несуть загрозу нашим об'єктам. Але за минулий період і ми вже навчилися діяти в будь-яких умовах, в короткі терміни усувати пошкодження та подавати воду до квартир наших споживачів. Без перебільшення, у цей складний воєнний час водопровідне господарство міста у надійних руках працівників виробничих служб водоканалу», - наголосив В'ячеслав Глущенко.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідували одинадцять аварійних ситуацій на водоводах.