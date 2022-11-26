Під Харковом чоловік керував господарством при окупантах

На прибічника загарбників під Харковом відкрито кримінальну справу.
Комментариев: 0
Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Щороку четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
влажность:
давление:
ветер: