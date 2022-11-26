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26.11.2022  16:38   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік керував господарством при окупантах

На прибічника загарбників під Харковом відкрито кримінальну справу.

Керував господарством при окупантах чоловік на Ізюмщині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації 35-річний чоловік обіймав посаду в управлінні житлово-комунального господарства Ізюмського району моніторив діяльност комунальних підприємств Ізюму.
 
 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 26 листопада 2022 року слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Керував господарством при окупантах чоловік на Ізюмщині. Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Харковом чоловік писав на стінах проросійські гасла.
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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