25.11.2022 12:57 Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини документують у прокуратурі (фото)

Протягом 24 листопада військові рф обстрілювали деокуповані території Харківської області.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Ввечері 24 листопада російські військові завдали черговий ракетний удар по м. Куп‘янськ. Ракета впала у двір п'ятиповерхівки, є пошкодження.





Вранці ворог продовжив обстріли міста. Ворожа ракета впала на територію медичного закладу. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300.





Крім того, близько 6:30 ранку військові ЗС РФ обстріляли Куп’янськ, попередньо, з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено дитячий садок.





Окупанти також обстріляли м. Вовчанськ: поранено 69-річного та 48-річного чоловіків. Є руйнування приватних домоволодінь.





За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).



Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ на Харківщині та зібрали речові докази.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада окупанти нанесли удар по Куп’янському району.