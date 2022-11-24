24.11.2022 15:28 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 15.00 24 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» – 75 легкових авто;

«Рава-Руська» – 30 легкових авто;

«Грушів» – 15 легкових авто;

«Краківець» – 100 легкових авто;

«Шегині» – 55 легкових авто, 50 пішоходів;

«Смільниця» – 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 10 легкових авто;

«Ужгород» – 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» – 40 легкових авто;

«Лужанка» – 15 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» – 120 легкових авто.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.