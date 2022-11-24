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24.11.2022  15:28   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 15.00 24 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» – 75 легкових авто;
  • «Рава-Руська» – 30 легкових авто;
  • «Грушів» – 15 легкових авто;
  • «Краківець» – 100 легкових авто;
  • «Шегині» – 55 легкових авто, 50 пішоходів;
  • «Смільниця» – 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» – 10 легкових авто;
  • «Ужгород» – 15 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» – 40 легкових авто;
  • «Лужанка» – 15 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» – 120 легкових авто.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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