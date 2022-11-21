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21.11.2022  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють постраждалі від обстрілів будинки (фото)

Про це інформує КП «Харківжилбуд».

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківжилбуд», ремонтники підприємства
ліквідовують наслідки обстрілів в Індустріальному та Слобідському районах.  
  
З початку повномасштабної війни будівельники закрили у житлових будинках понад 19 тис. вікон, відремонтували 91 двері та вхідні групи у 32 під'їздах, а також 122 покрівлі.  
  
Крім того, у восьми будинках комунальники відновили конструктиви, у 15 - налагодили роботу внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, у 25 - встановили нові вікна.  
 
Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки у Харкові
  
Також робітники виконали роботи з благоустрою прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків, зокрема, знесли 177 і кронували 255 дерев, вивезли 374 куб. м подрібненого гілля, відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків та вивезли 938 кум. м будівельного сміття.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт домов, обстрелы, харьков
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