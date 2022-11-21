    
Главная Новини Харкова Армія Силові структури Білорусі приведено в стан підвищеної бойової готовності
21.11.2022  17:49   Дмитро Колонєй

Силові структури Білорусі приведено в стан підвищеної бойової готовності

Про це інформує воєнна розвідка України.

Приведено в стан підвищеної бойової готовності силові структури Білорусі
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.
 
На думку розробників «проєкту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.
 
Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець».
 
Ця атомна станція  побудована в БНР у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.
 
Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, диверсии, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Суспільство Нацбанк випустив медаль, присвячену Харкову - місту героїв 21.11 Надзвичайні події Ракетний удар по Куп'янському району 20 листопада: у прокуратурі розповіли подробиці 21.11 Надзвичайні події У Харківській області продовжують знаходити місця поховання цивільних осіб
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 