21.11.2022 17:49 Дмитро Колонєй

Силові структури Білорусі приведено в стан підвищеної бойової готовності

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.

На думку розробників «проєкту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.

Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець».

Ця атомна станція побудована в БНР у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.