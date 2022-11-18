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18.11.2022  12:50   Рита Парфенова

На Харківщині за добу виявили більше двохсот мін та снарядів (фото)

У Харківській області триває гуманітарне розмінування деокупованих територій.

У Харківській області триває гуманітарне розмінування деокупованих територій

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 5,8 га території, 7 км ЛЕП в Харківському, Ізюмському, Бгодухівському та Чугуївському районах, 4,45 км автомобільних доріг.

Саперами виявлено та знешкоджено 219 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1534 га території, 229 км автомобільних доріг, 483 км ЛЕП, 153,8 км залізничних колій та 183,5 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 41 тис. 713 ВНП.

У Харківській області триває гуманітарне розмінування деокупованих територій

Нагадаємо, один випадок травмування внаслідок вибуху міни стався в четвер, 17 листопада, на території Харковської області.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, мины, харьков
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