18.11.2022 12:50 Рита Парфенова

На Харківщині за добу виявили більше двохсот мін та снарядів (фото)

У Харківській області триває гуманітарне розмінування деокупованих територій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 5,8 га території, 7 км ЛЕП в Харківському, Ізюмському, Бгодухівському та Чугуївському районах, 4,45 км автомобільних доріг.

Саперами виявлено та знешкоджено 219 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.



Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1534 га території, 229 км автомобільних доріг, 483 км ЛЕП, 153,8 км залізничних колій та 183,5 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 41 тис. 713 ВНП.

Нагадаємо, один випадок травмування внаслідок вибуху міни стався в четвер, 17 листопада, на території Харковської області.