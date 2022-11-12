12.11.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 12 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 12 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 45 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 50 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 35 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.