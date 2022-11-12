12.11.2022 12:30 Віталій Хінєвіч
Ситуація з виїздом із України 12 листопада на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 12 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Угринів» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Рава-Руська» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Грушів» - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Краківець» - 45 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Шегині» - 50 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Смільниця» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
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«Малий Березний» - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Ужгород» - 35 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
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«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
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«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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