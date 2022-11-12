12.11.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан здоров'я підлітків, які підірвалися на Салтівці

У Харкові двоє підлітків зазнали поранень внаслідок вибуху бойового елементу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічна лікарня № 1.

Повідомляється, що харківські лікарі борються за життя підлітків 12 та 15 років.

Діти біля свого будинку знайшли невідомий предмет, який здетонував. У результаті було отримано множинні осколкові поранення внутрішніх органів та ніг.

Медики прооперували постраждалих, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Їхній стан оцінюють як вкрай тяжкий.

«Бережіть наших дітей , проводьте бесіду, розказуйте дітям про заборону піднімати незнайомі предмети ! Боремося за життя кожної дитини!»,- звернулися до громадян у медичній установі.

Нагадаємо, 11 листопада близько 11:30 по вулиці Бучми у місті Харків, двоє підлітків підірвалися на касетному боєприпасі.