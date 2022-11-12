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12.11.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан здоров'я підлітків, які підірвалися на Салтівці

У Харкові двоє підлітків зазнали поранень внаслідок вибуху бойового елементу.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічна лікарня № 1.
 
Повідомляється, що харківські лікарі борються за життя підлітків 12 та 15 років.
 
Діти біля свого будинку знайшли невідомий предмет, який здетонував. У результаті було отримано множинні осколкові поранення внутрішніх органів та ніг.
 
Медики прооперували постраждалих, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Їхній стан оцінюють як вкрай тяжкий.
 
«Бережіть наших дітей , проводьте бесіду, розказуйте дітям про заборону піднімати незнайомі предмети ! Боремося за життя кожної дитини!»,- звернулися до громадян у медичній установі.
 
Нагадаємо, 11 листопада близько 11:30 по вулиці Бучми у місті Харків, двоє підлітків підірвалися на касетному боєприпасі.
 
Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарня № 1
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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