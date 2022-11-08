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08.11.2022  14:52   Дмитро Колонєй

Під Харковом у храмі закликали підтримувати окупантів (фото)

Під Харковом прокурори виявили двох колаборантів.

Закликав у храмі підтримувати окупантів настоятель на Куп’янщині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, настоятель храму Української православної церкви Московського храму у Куп’янському районі закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів. Задля цього він залучив до своєї діяльності прихожанку храму, яка допомогала йому поширювати кремлівські наративи серед мешканців району. 
 
Закликав у храмі підтримувати окупантів настоятель на Куп’янщині. Новини Харкова
 
Крім того, він особисто контактував з окупаційною адміністрацією. Спільно з прихожанкою поплічник окупантів у рясі навіть надіслав «благодарение» для так званого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». Так, у листі підозрювані дякували російським військовим за «добробут і допомогу». 
 
Досудове розслідування проводять слідчі відділення №3 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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