08.11.2022 14:52 Дмитро Колонєй

Під Харковом у храмі закликали підтримувати окупантів (фото)

Під Харковом прокурори виявили двох колаборантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, настоятель храму Української православної церкви Московського храму у Куп’янському районі закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів. Задля цього він залучив до своєї діяльності прихожанку храму, яка допомогала йому поширювати кремлівські наративи серед мешканців району.

Крім того, він особисто контактував з окупаційною адміністрацією. Спільно з прихожанкою поплічник окупантів у рясі навіть надіслав «благодарение» для так званого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». Так, у листі підозрювані дякували російським військовим за «добробут і допомогу».

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №3 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.