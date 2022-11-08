На Харківщині розчищено майже 450 км доріг (фото)

Кожного дня дорожники прибирають та повертають життя на деокуповані території області.
Про це повідомилм у Службі автомобільних доріг у Харкоівській області, передає РЕДПОСТ.
Так, 7 листопада дорожники працювали на 5 дорогах державного значення, а саме:
Загалом до робіт було залучено 316 працівників та 166 одиниць спецтехніки.
С початку військової агресії рф проти України на Харківщині було зруйновано 24 мости, через 9 тимчасових переправ рух вже відновлено та ще 8 об’єктів наразі в роботі.
Нагадаємо, шляховики відновили рух через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03.
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