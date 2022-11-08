08.11.2022 14:29 Рита Парфенова

На Харківщині розчищено майже 450 км доріг (фото)

Кожного дня дорожники прибирають та повертають життя на деокуповані території області.

Про це повідомилм у Службі автомобільних доріг у Харкоівській області, передає РЕДПОСТ.



Так, 7 листопада дорожники працювали на 5 дорогах державного значення, а саме:

М-03 Київ – Харків – Довжанський

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Н-26 Чугуїв – Мілове

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Загалом до робіт було залучено 316 працівників та 166 одиниць спецтехніки.



С початку військової агресії рф проти України на Харківщині було зруйновано 24 мости, через 9 тимчасових переправ рух вже відновлено та ще 8 об’єктів наразі в роботі.

Нагадаємо, шляховики відновили рух через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03.