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08.11.2022  14:29   Рита Парфенова

На Харківщині розчищено майже 450 км доріг (фото)

Кожного дня дорожники прибирають та повертають життя на деокуповані території області.

Майже 450 км доріг звільненої Харківщині вже розчищено

Про це повідомилм у Службі автомобільних доріг у Харкоівській області, передає РЕДПОСТ.

Так, 7 листопада дорожники працювали на 5 дорогах державного значення, а саме:

  • М-03 Київ – Харків – Довжанський
  • Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
  • Н-26 Чугуїв – Мілове
  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Майже 450 км доріг звільненої Харківщині вже розчищено

Загалом до робіт було залучено 316 працівників та 166 одиниць спецтехніки.

С початку військової агресії рф проти України на Харківщині було зруйновано 24 мости, через 9 тимчасових переправ рух вже відновлено та ще 8 об’єктів наразі в роботі.

Нагадаємо, шляховики відновили рух через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм, на автомобільній дорозі М-03.

Майже 450 км доріг звільненої Харківщині вже розчищеноМайже 450 км доріг звільненої Харківщині вже розчищеноМайже 450 км доріг звільненої Харківщині вже розчищено

Источник:   САД у Харківській області
 Тэги:  ремонт дорог, сад, харьков
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