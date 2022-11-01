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01.11.2022  16:30   Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали керівника окупаційної адміністрації

Під Харковом взято під варту колаборанта.

Спіймали керівника окупаційної адміністрації на Куп’янщині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації чоловік погодився обійняти посаду в.о. заступника начальника т.зв. «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
 
Так, під час перебування на посаді колаборант: 
  • впроваджував та поширював на території Кіндрашівської територіальної громади вплив та юрисдикцію держави-агресора;
  • організовував роботу т. зв. «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»;
  • вирішував транспортно-логістичні, соціальні питання, питання з благоустрою; 
  • проводив облік суб’єктів господарювання, щодо яких можуть бути застосовані заходи зовнішнього управління з боку представників РФ.
Правоохоронці затримали псевдоначальника після деокупації Харківщини. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. 
 
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Тэги:  предательство, купянск, харьков
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