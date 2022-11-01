01.11.2022 16:30 Дмитро Колонєй
Під Харковом спіймали керівника окупаційної адміністрації
Під Харковом взято під варту колаборанта.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації чоловік погодився обійняти посаду в.о. заступника начальника т.зв. «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
Так, під час перебування на посаді колаборант:
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впроваджував та поширював на території Кіндрашівської територіальної громади вплив та юрисдикцію держави-агресора;
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організовував роботу т. зв. «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»;
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вирішував транспортно-логістичні, соціальні питання, питання з благоустрою;
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проводив облік суб’єктів господарювання, щодо яких можуть бути застосовані заходи зовнішнього управління з боку представників РФ.
Правоохоронці затримали псевдоначальника після деокупації Харківщини. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
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