01.11.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Ворог обстріляв Куп'янський район.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за даними слідства, 31 жовтня близько 20 години російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та господарське приміщення.

В цей час окупанти також обстріляли місто і з РСЗВ. За попередніми даними, обстріл ворожою армією вівся з РСЗВ «Град» з окупованої території. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарських будівель.

Під обстрілами окупантів також опинився і Куп‘янський район. У смт Ківшарівка поранено жінку. Також пошкоджено будівлю навчального закладу у районі.

Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліціі, вилучено уламки снарядів.

Нагадаємо, під Харковом чоловік напав з ножем на знайомого.